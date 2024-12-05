Oltu Viyadüğünde Üçüncü Kaza! - Son Dakika
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Oltu Viyadüğünde Üçüncü Kaza!

Oltu Viyadüğünde Üçüncü Kaza!

Oltu yol ayrımındaki viyadükte üçüncü kaza yaşandı, sürücüler güvenlik önlemleri talep ediyor.

05.12.2024 16:27
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Erzurum- Oltu yol ayrımında tehlike saçan viyadükte bir ay içinde üçüncü kez kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 13.00 sıralarında 31 ABC 786 plakalı nohut yüklü Tır, virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Şans eseri, tır sürücüsü Şemsettin Atar kazayı yara almadan atlattı.

Bölgede 2 ay içerisinde yaşanan iki ölümlü kazanın ardından aynı noktada meydana gelen bu kaza, viyadüğün ve yolun hatalı tasarlandığı yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Uzun yollardan kazasız bir şekilde gelen tırların bu virajda sık sık devrilmesi, yapısal bir sorun olduğunu düşündürüyor.

Sürücüler, kaçış rampası veya viyadük düzenlemesi yapılması istiyor

Kazaların sık tekrarlandığı bu noktada bariyerlerin yetersiz kaldığı gözlemleniyor. Tırlar virajı alamadığında bariyerlerin adeta bir ok gibi araçlara saplandığı ifade ediliyor. Sürücüler, viyadük tasarımının gözden geçirilmesini ve tır kaçış rampası yapılmasını talep ediyor.

Bölgedeki tehlikenin bir an önce giderilmesi ve sürücülerin güvenliğinin sağlanması için yetkililerin harekete geçmesi bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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