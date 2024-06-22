Ölümden saniyelerle kurtuldular: Freni patlayan araç market kasalarının içine böyle girdi - Son Dakika
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Ölümden saniyelerle kurtuldular: Freni patlayan araç market kasalarının içine böyle girdi

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Ankara'da freni patlayan bir hafif ticari araç, bir markete ait olan ve yola serilen meyve kasalarının arasına daldı. Araç, daha sonra refüje çarparak durabildi. Meyve kasaları etrafa saçılırken, içerisindeki meyve ve sebzeler de etrafa saçıldı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

22.06.2024 14:57
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Ölümden saniyelerle kurtuldular: Freni patlayan araç market kasalarının içine böyle girdi

ANKARA - Ankara'da freni patlayan bir hafif ticari araç, bir markete ait olan ve yola serilen meyve kasalarının arasına daldı.

Olay, Ankara'nın Akyurt ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesi Kirazlı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre freni patlayan bir hafif ticari araç, aynı sokakta bulunan bir marketin yolun kenarına dizilmiş meyve kasalarına girdi. Hızını alamayan araç, daha sonra sokağın bitimindeki Nurettin Cankurtaran Caddesi'ndeki refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle meyve kasaları etrafa saçılırken, içerisindeki meyve ve sebzeler de etrafa saçıldı. Olaya ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken, çevredekilerin ihbarı üzerine de olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Ankara, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ölümden saniyelerle kurtuldular: Freni patlayan araç market kasalarının içine böyle girdi - Son Dakika

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