Ölümlü Kaza Sonrası Alkollü Sürücü Tutuklandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ölümlü kazaya karıştıktan sonra kaçan ve polis ekiplerince yakalanan alkollü sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kireçkuyusu mevkiinde meydana gelen kazada Fatih Çalıova idaresindeki 78 BN 242 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 14 ABM 801 plakalı otomobile çarparak sürücüsü Muhammet Aygün'ün ölümüne sebep olmuştu.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan 78 BN 242 plakalı otomobilin sürücüsü Çalıova, polis ekiplerince kısa sürede yakalanırken 2.38 promil alkollü olduğu tespit edilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Safranbolu Adliyesi'ne sevk edilen sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan bir diğer kazada, Emek Kavşağı mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Emirhan Güneri'ye (21) çarparak ölümüne neden olan sürücü Fatih O. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - KARABÜK