Gaziantep\'te kaçan sürücü yurt dışına kaçarken yakalandı

Gaziantep'te yayaya çarpıp ölümüne neden olduktan sonra olay yerinden kaçan, delilleri karartmaya çalıştığı ve aracı sakladığı öğrenilen sürücü, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Olay, haziran ayında Şehitkamil ilçesi Gaziantep-Nurdağı kara yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde hareketsiz halde refüjdeki şahsı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede şahsın araç çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, tamamlanan işlemlerin ardından teslim alınan yakınlarınca defnedildi.

Adım adım inceleme yapıldı, 2 bin araç analiz edildi

Jandarma ekipleri ise şahsa çarparak ölümüne neden olduktan sonra kaçan sürücü ve aracı bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı. Jandarma Kriminal Şube Müdürlüğü unsurlarınca olay yerindeki far ve cam parçaları üzerinde yapılan kriminal incelemeler sonucunda, kazaya karışan aracın marka ve modeli tespit edildi. Devam eden çalışmalarda JASAT ve Siber Suçlarla Mücadele personelinin koordinasyonuyla bölgedeki KYGS, PTS ve EDS kamera kayıtları incelendi. Yaklaşık 2 bin araç detaylı olarak analiz edilerek, olay saatinde güzergahtaki şüpheli araçlar tek tek takibe alındı.

Titiz çalışmalar sonuç verdi, saklanan araç bulundu, kaçma hazırlığındaki sürücü yakalandı

Jandarma ekiplerinin 7 gün süren planlı istihbari faaliyetleri, saha çalışmaları ve teknik incelemeler neticesinde şüpheli araç Sakçagözü Mahallesi'ndeki bir depoda bulundu. Araç sahibi Ö.T. isimli şüphelinin ise kazanın ardından delilleri karartmaya çalıştığı ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi. Şüpheli sürücü, yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - GAZİANTEP