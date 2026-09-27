Ömer Çelik, milletin emeğine suikast düzenlenmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi

Ömer Çelik, milletin emeğine suikast düzenlenmesine müsaade etmeyeceklerini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hiç kimsenin milletin birikimine çökemeyeceğini ve milletin alın teriyle oluşturduğu emeğe karşı suikast düzenleyemeyeceğini belirtti. Çelik, buna müsaade etmeyeceklerini ifade etti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Hiç kimse milletin birikimine çökemez, milletin alın teri ile oluşturduğu emeğe karşı suikast düzenleyemez. Buna müsaade etmeyiz."
Kaynak: İHA
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