OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde 9. katta cama çıkan şahıs, polisin ikna çalışmasıyla indirildi

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 9. katındaki cama çıkan şahıs, polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu bulunduğu yerden indirildi.

Edinilen bilgiye göre, olay OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi. Bir şahsın hastanenin 9. katındaki pencere/cam bölümüne çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde aldığı güvenlik önlemlerinin ardından şahıs, polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu bulunduğu yerden indirildi.