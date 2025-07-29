Onikişubat Belediyesi Orman Yangınına Karşı Seferber Oldu

Onikişubat Belediyesi ilçeye bağlı Çamlıbel-Çakırdere kırsalında çıkan orman yangınına karşı tüm birimleriyle sahada görev yapıyor.

Onikişubat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yangının yayılmasını engellemek ve yerleşim alanlarını korumak için iş makineleriyle kritik noktalarda müdahale koridorları oluşturdu. Su tankerleri, greyder, kepçe ve ekskavatörlerle yapılan müdahale sayesinde alevlerin ilerleme yönü kesildi. Bölgede görev yapan onlarca personel, hem yangına müdahale ediyor hem de vatandaşların tahliyesi ve güvenliğini sağlıyor. Kontrol altına alınan bölgelerde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri çevresel temizlik çalışmalarına başladı. Yangının ardından oluşan kül, atık ve zarar gören malzemeler temizlenerek alanın yeniden yaşanabilir hale gelmesi için çalışmalar yürütülüyor. Yangını sahada ekiplerle birlikte takip eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, "İlçemizi derinden etkileyen bu büyük yangına karşı tüm ekiplerimizle sahadayız. Temizliği için ilk adımları attık" dedi.

Onikişubat Belediyesi, yangın tamamen söndürüldükten sonra çevre düzenlemesi, ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarıyla bölgeyi yeniden eski doğal haline kavuşturmayı hedefliyor. - KAHRAMANMARAŞ