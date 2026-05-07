Ordu\'da 3 katlı binada yangın

Ordu'nun Kumru ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Fizme Mahallesi Karapınar Yukarı Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri çaLışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, binanın büyük bir kısmında maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU