Ordu\'da Ağaç Keserken Hayatını Kaybeden Şahıs

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde bir şahıs, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Hasancık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait ormanlık alanda ağaç kesen Ramadan Şimşek (56), kestiği ağacın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Şimşek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şimşek'in cenazesi Gürgentepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU