Ordu'da başıboş sokak köpeği kadına saldırdı

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Ordu'nun Kumru ilçesinde başıboş sokak köpeği, ekmek almaya giden kadına saldırdı.

Olay, ilçeye bağlı Karacalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden çıkarak ekmek almaya giden Emine Duran'a (60) fırının yakınlarında başıboş sokak köpeği saldırdı. Durumu fark eden vatandaşların müdahalesiyle kadın olaydan yara almadan kurtuldu. Köpeğin saldırdığı ve kadını yere düşürdüğü anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Fırının sahibi Yakup Akın, "Karşı binada oturan bir kişinin köpeği vardı. Olay günü burada oturanlar olmasaydı, köpek kadını ısırıyordu. Benim bildiğim bu kadar" diye konuştu. - ORDU