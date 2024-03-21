Ordu\'da Çevreyolu İnşaatından 10 Ton Demir Çalan Şüpheliler Yakalandı

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Ordu'da yapımı devam eden çevreyolu inşaatından toplamda 10 ton demir çalan 2 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ordu - Giresun Çevreyolu şantiyelerinden hırsızlık olduğu ve Ordu'da bulunan geri dönüşüm merkezlerine satıldığına dair ihbar aldı. Bunun üzerine Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Asayiş Timleri tarafından yapılan araştırmalar sonucu S.Ç. (22) ve S.C. (24) isimli şüpheli şahısların, tünel yapımında kullanılan 10 ton inşaat demirini farklı tarihlerde çalarak, Ordu merkezinde faaliyet gösteren geri dönüşüm işletmelerine sattıkları tespit edildi.

Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonrası şüpheli şahıslar, hırsızlıkta kullandıkları araç ile birlikte şantiyeden çaldıkları inşaat demirlerini sattıkları esnada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 2 karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ORDU