Ordu\'da Doktorun Ölümü: Saçma İhmal

Ordu'da, evinin balkonunda çiçek suladığı esnada başına saçma isabet eden doktor, yaklaşık 4 yıllık tedavisinin ardından hayatını kaybetti.

Olay, Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde 13 Aralık 2021 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatsa ilçesinde özel bir hastanede görevli olan kulak burun boğaz hastalıkları (KBB) Uzmanı Opr. Dr. Aksın Serarslan'ın, balkonda bulunduğu ve çiçek suladığı iddia edildiği esnada başına saçma isabet etti.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu'daki özel bir hastaneye götürülen, kafa travması teşhisi konulan Opr. Dr. Serarslan, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. Sonrasında ise Fatsa ilçesinde görev yaptığı hastaneye nakledildi. Son olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi gören Opr. Dr. Serarslan, bugün sabah saatlerinde 51 yaşında hayatını kaybetti.

Yeni aldığı tüfekle doktoru başından vurmuş ve yakalanarak tutuklanmıştı

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay gerçekleştirenin Hollanda'dan emekli Lami A. isimli şahıs olduğunu belirlemişti. Ekipler Lami A.'nın olay esnasında atış talimi yaptığını, boş arsada cam şişeleri hedef aldığını ve domuz kurşunu olarak tabir edilen tekli iri bilyelerin, bu esnada yaklaşık 150 metre uzaklıkta bulunan Opr. Dr. Aksın Serarslan'a sehven isabet etiğini tespit etmişti. Lami A., sevk edildiği adli mercilerce tutuklamıştı.

Ordu'da toprağa verilecek

Öte yandan emekli öğretmenler Selim ve Sevinç Serarslan'ın oğlu, Opr. Dr. Aksın Serarslan, Altınordu ilçesindeki Ulu Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Altınordu ilçesindeki Hatipli Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - ORDU