Ordu'da Emekli İmam Çöp Kamyonunun Altında Can Verdi - Son Dakika
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Ordu'da Emekli İmam Çöp Kamyonunun Altında Can Verdi

Ordu\'da Emekli İmam Çöp Kamyonunun Altında Can Verdi

Ordu'nun Ünye ilçesinde sabah namazına giden 84 yaşındaki emekli imam Halil İbrahim Gül, yolun karşısına geçerken çöp kamyonunun altına kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

08.11.2024 16:17  Güncelleme: 16:20
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Ordu'nun Ünye ilçesinde emekli din görevlisi, sabah namazına gittiği sırada çöp kamyonunun altına kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Çınarlık Mahallesi Kandil Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah namazına yetişmeye çalışan 84 yaşındaki emekli imam Halil İbrahim Gül'e yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, S.V.K. idaresindeki Ünye Belediyesi'ne ait çöp kamyonu çarptı. Bir süre ilerleyen kamyonun arka tekerleğinin altında kalan emekli imamı fark eden belediye çalışanları kamyonu durdurdu. Bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve savcılığın yaptığı ilk inceleme sonucu emekli imamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza anı kamerada

Diğer taraftan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonun çöp bidonuna geri manevra yaparak yanaştığı ve ekiplerin bidonlardaki çöpü aldıktan sonra hareket ettiği görüldü.

Yaşanan olayla ilgili sürücü gözaltına alınırken, Gül'ün cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Emekli İmam Çöp Kamyonunun Altında Can Verdi - Son Dakika

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