Ordu'da çalıştığı inşaatta üzerine yük asansörü düşen işçi hayatını kaybetti.
Olay, Aybastı ilçesi Pelitözü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Hakan Yakışan'ın (46) üzerine yük asansörü devrildi. Ağır yaralı olarak Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Yakışan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU
Son Dakika › 3.Sayfa › Ordu'da İşçi Yük Asansörü Altında Kaldı - Son Dakika
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