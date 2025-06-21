Ordu\'da Kaza: 2 Ölü

Ordu'da kontrolden çıkan cipin bir bakkalın önünde oturanları arasına daldığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.

Kaza, Kumru ilçesinde bağlı Karaağaç Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halit M. (76) yönetimindeki CA 660 MX plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bir bakkalın önünde bekleyen Ömer Irgav (80) ile Nadire Irgav'a (64) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları inceleme sonucu bakkalın sahibi Ömer Irgav ile akrabası olan Nadire Irgav'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU