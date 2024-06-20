Ordu'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Ev Duvarına Çarpması Sonucu 4 Kişi Yaralandı

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Ordu'da kontrolden çıkan otomobilin evin duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Buharı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.M.'nin (54) kullandığı 22 FR 146 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarında bulunan bir evin duvarına çarptı. Kaza sonrası sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan H.M., B.M. ve H.M. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU