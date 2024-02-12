Ordu'da Kuzenini Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da Kuzenini Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı

Ordu\'da Kuzenini Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşanan olayda, Hasan Bektaş isimli şahıs, amcasının oğlu Güvenç Bektaş'ı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından yakalanan Hasan Bektaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12.02.2024 12:08  Güncelleme: 12:10
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Ordu'nun Altınordu kuzenini bıçaklayarak öldüren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Selimiye Mahallesi'nde 10 Şubat gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araya gelen Hasan Bektaş (33) ile amcasının oğlu Güvenç Bektaş (40) arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Hasan Bektaş, Güvenç Bektaş'ı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güvenç Bektaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından başlatılan çalışma sonucu yakalanan Hasan Bektaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hasan Bektaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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