Motosiklet sürücülerine reflektörlü yelek dağıtımı yapıldı - Son Dakika
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Motosiklet sürücülerine reflektörlü yelek dağıtımı yapıldı

Ordu'da trafik polis ekipleri, motosiklet sürücülerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla reflektörlü yelek dağıtımı ve bilgilendirme faaliyeti düzenledi. Yapılan denetimlerin sürekli olarak devam etmesi gerektiği vurgulandı.

23.05.2024 20:32
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Motosiklet sürücülerinin güvenliği artırılıyor

Ordu'da polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine reflektörlü yelek dağıtımı ile bilgilendirme faaliyeti yapıldı

ORDU - Ordu'da trafik polis ekipleri, şehirdeki uygulama noktalarında motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirici trafik denetimi düzenledi ve yaklaşık 100 motosiklet sürücüsüne reflektörlü yelek dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik polisleri tarafından şehirdeki uygulama noktalarında, motosiklet sürücülerinin görünürlüğünün arttırılması için yaklaşık 100 motosiklet sürücüsüne reflektörlü yelek dağıtımı yapıldı. Ekipler ayrıca, 'kaskla tutun hayata' mottosu ile sürücülere kaskın ve trafik kurallarını önemini anlattı. Ekipler, motosiklet sürücülerinin kaportasının bedenleri olduğunu, bu konuda hem araç, hem de motosiklet sürücülerinin çok dikkatli olmaları gerektiği konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

"Denetimlerin sürekli olarak devam etmesi gerekiyor"

Musa Temür isimli motosikletli kurye, yaklaşık olarak 14 yıldan bu yana motosiklet kullandığını, geçen yıllarda polis ekipleri tarafından verilen yelekleri de trafikte kullandığını söyledi. Temür, "Polis ekiplerimiz sağ olsun her çevirmede bize kas ve yeleklerin önemini anlatıyor. Aslında can güvenliği için kask takıp yelek giyiyoruz ama bazı sürücüler ceza yememek için kullanıyor. Polis ekipleri her zaman yanımızda. Uygulama olması bizler için daha iyi. 50 ve 125 cc motosikletler çoğaldığı için trafik kazaları da çok arttı. Bunların önüne geçmeye çalışıyorlar, sürekli olarak denetimlerin devam etmesi gerekiyor. Ehliyeti olmadan motosiklet kullanımına da karşıyım" diye konuştu.

"Ekiplerimiz bizler için çabalıyor"

Diğer motosiklet sürücüleri de uygulama noktasında polis memurlarının kendilerine bilgilendirmelerde bulunduğunu, yelek hediye ettiğini ve kask takmanın önemini anlattığını söylediler. Sürücüler ayrıca, kendileri için birilerinin çaba göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini ve bu sayede daha çok dikkatli olduklarına dikkat çektiler.

Denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yıl boyunca artarak devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet sürücülerine reflektörlü yelek dağıtımı yapıldı - Son Dakika

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