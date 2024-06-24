Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü - Son Dakika
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Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü

Ordu\'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir muhtar, boşanma aşamasında olduğu eşi ile ilişkisi olduğu iddia edilen akrabası ve aynı zamanda azası olan Özkan Arslan'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından muhtar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

24.06.2024 15:19
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Ordu'da muhtar Muhammet Ö. (37), boşanma aşamasındaki eşi Hacer Ö. ile ilişkisi olduğu öne sürülen akrabası ve aynı zamanda azası Özkan Arslan'ı (37) sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Muhtar, gözaltına alındı.

YASAK AŞK İDDİASI

Olay, saat 10.00 sıralarında, Fatsa ilçesi Mağazalarbaşı Mahallesi Filiz Sokak'ta meydana geldi. Hacıköy Mahallesi muhtarı olan 4 çocuk babası Muhammet Ö., boşanma aşamasında olduğu eşi Hacer Ö.'nün oturduğu evin önüne gitti. Burada hem akrabası hem de azası olan Özkan Arslan ile karşılaştı. Muhammet Ö. ile eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü Özkan Arslan arasında tartışma çıktı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tartışma sırasında Muhammet Ö., yanındaki tabancayı çekip Özkan Arslan'a 8 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Arslan, yaralandı. Özkan Arslan, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Arslan, yaşamını yitirdi.

MUHTAR GÖZALTINA ALINDI

Fatsa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli muhtarı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Özkan Arslan, Fatsa, Ordu, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Emir Arslan: Adamın yaptığı şey kötü ama direk neden erkekleri öldürüyorlar kadın istemezse zorla bir erkek kadına öyle yapamaz madem öyle ya ikisinide öldür yada birini tek öldürme senin namusunu kirleten sadece o erkek değil o kadındır 5 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba: Karadeniz adamı leblebi gibi adam vurur. akıllı olmak lazım 2 2 Yanıtla

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