Ordu\'da Organize Suç Örgütüne Operasyon: 2 Tutuklama

3.Sayfa

Ordu'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 'organize suç örgütü üyeliği' ve '6136 SKM' suçundan yürütülen çalışma kapsamında E.A.G. (17) ve E.E. (18) isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara yönelik yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU