Ordu'da patpat ile otomobilin karıştığı trafik kazası kameraya yansıdı - Son Dakika
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Ordu'da patpat ile otomobilin karıştığı trafik kazası kameraya yansıdı

Ordu\'da patpat ile otomobilin karıştığı trafik kazası kameraya yansıdı

Ordu'nun Kabataş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında patpat ile otomobil çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

29.08.2024 15:24
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Ordu'nun Kabataş ilçesinde patpat ile otomobilin karıştığı trafik kazası ucuz atlatılırken, kaza anı ise kameraya yansıdı.

Kaza, Alankent Mahallesi Fatsa- Aybastı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Kılıç idaresindeki otomobil, tali yoldan önüne çıkan patpatla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle patpat ve sürücüsü yola savruldu. Yere savrulan patpat sürücüsü, yol üzerinde kontrolden çıkarak hareket halinde olan patpatı durdurdu. Patpat sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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