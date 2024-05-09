Ordu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Ordu\'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör ve 261 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

09.05.2024 14:08  Güncelleme: 14:14
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Ordu'da jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Takipli KOM Faaliyeti neticesinde Ulubey İlçesinde 4, Altınordu İlçesinde 3, Gölköy İlçesinde 1 ve İstanbul İlinde 2 olmak üzere tespit edilen toplam 10 adreste

icra edilen operasyonda, silah kaçakçılığı ve alım satımını ortaya çıkarmaya yönelik 10 şüpheli sahsın mesken, işyeri ve araçlarında arama yapıldı. Aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör, 2 adet av tüfeği şarjörü ve 261 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan ve karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli şahıstan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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