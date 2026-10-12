Ordu'da son bir haftada 67 yaralanmalı trafik kazasında 64 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ordu'da son bir haftada 67 yaralanmalı trafik kazasında 64 kişi yaralandı

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Ordu\'da son bir haftada 67 yaralanmalı trafik kazasında 64 kişi yaralandı
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Ordu'da trafik ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde 19 bin 342 araç kontrol edildi, 3 bin 355 sürücüye işlem yapıldı. İl genelinde bu süreçte 67 yaralanmalı kazada 64 kişi yaralanırken 57 araç trafikten men edildi, 67 sürücünün belgesi geri alındı.

Ordu'da trafik ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde 19 bin 342 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

İl genelinde polis sorumluluk bölgesinde son bir haftada 67 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 64 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 55 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 63 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 44 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 164 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, bin 111 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 81 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 306 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 112 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 35 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemek suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 19 bin 342 araç kontrol edildi, 3 bin 355 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 57 araç trafikten men edildi ve 67 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ordu'da son bir haftada 67 yaralanmalı trafik kazasında 64 kişi yaralandı - Son Dakika
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