Ordu'da son bir haftada aranması olan 29 şüpheli yakalandı, 16'sı tutuklandı

Ordu'da polis ekiplerince son yürütülen çalışmalar çerçevesinde, aranması bulunan ve yakalanan 39 şüpheli şahıstan 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 137 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 29 şüpheli şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.