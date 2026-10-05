Ordu'da son bir haftada aranması olan 38 şüpheli yakalandı, 17'si tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da son bir haftada aranması olan 38 şüpheli yakalandı, 17'si tutuklandı

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Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 126 kişi hakkında işlem yapıldı, aranması olan 38 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu'da aranması bulunan ve yakalanan 38 şüpheli şahıstan 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 126 kişi hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 38 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Asayiş Şube Müdürlüğü3. SayfaGüvenlikGüncelOrduSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da son bir haftada aranması olan 38 şüpheli yakalandı, 17'si tutuklandı - Son Dakika
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