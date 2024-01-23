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Ordu'da Ticari Taksi Yayalara Çarptı: 2 Kadın Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Ordu'da Ticari Taksi Yayalara Çarptı: 2 Kadın Ağır Yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadın, ticari taksinin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılan kadınların durumu ciddiyetini koruyor. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ordu\'da Ticari Taksi Yayalara Çarptı: 2 Kadın Ağır Yaralandı
23.01.2024 - 16:50,
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Ordu'da yayalara kırmızı ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadın, ticari taksinin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde, İl Emniyet Müdürlüğü karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semiha B. (57) ile Suna K. (59) isimli kadınlar, yaya geçidinde kırmızı ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada yeşil ışıkta geçmekte olan Umut H. yönetimindeki 52 T 0520 plakalı ticari taksi kadınlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir müddet savrulan kadınlar ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı kadınları çeşitli hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Ticari Taksi Yayalara Çarptı: 2 Kadın Ağır Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da Ticari Taksi Yayalara Çarptı: 2 Kadın Ağır Yaralandı - Son Dakika
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