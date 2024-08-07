Ordu'da trafik denetimlerinde 14 bin 780 araç kontrol edildi - Son Dakika
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Ordu'da trafik denetimlerinde 14 bin 780 araç kontrol edildi

Ordu\'da trafik denetimlerinde 14 bin 780 araç kontrol edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 14 bin 780 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli trafik ihlalleri tespit edilerek cezai işlem yapıldı.

07.08.2024 17:30
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Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 14 bin 780 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 44 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 59 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 39 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 52 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 32 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 57 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 693 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 80 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 82 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 296 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 14 bin 780 araç kontrol edildi, 2 bin 839 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 31 araç trafikten men edildi ve 39 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da trafik denetimlerinde 14 bin 780 araç kontrol edildi - Son Dakika

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