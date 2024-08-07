Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Ordu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

07.08.2024 17:38
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Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin il genelinde son 1 haftada yürüttükleri çalışmalar kapsamında 32 gram sentetik kannabinoid, 118 gram metamfetamin, 99 adet ecstasy, 5 kök kenevir, 209 adet sentetik ecza, 14 gram esrar ve 4 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 2 şahıs sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanırken, 24 şahsa da uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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