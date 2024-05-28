Ordu\'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

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Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Altınordu ilçesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, şüphe üzerine durdurulan 2 şahsın üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda satışa hazır 13 parça halinde toplam 75 gram skunk, 3 parça halinde 5 gram metamfetamin ve bir adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 31 bin 390 TL'ye de el konuldu.

Yapılan incelemeler sonucunda, şüpheli şahıslar ile irtibatlı olduğu belirlenen 1 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanırken, diğer şahıs ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU