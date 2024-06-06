Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı

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Ordu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıs tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, takipli faaliyet kapsamında Ünye ilçesinde durdurulan bir otobüse yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda İ.C. (43) isimli şahsın üst ve eşyalarında yapılan aramada 1 kilo 50 gram bonzai, 550 gr afyon sakızı ve 198 adet extacy ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve karakoldaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU