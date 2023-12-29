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Ordu'da Yakalanan 3 Şüpheli Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Ordu'da Yakalanan 3 Şüpheli Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Ordu'da meydana gelen 'nitelikli yağma suçu' olayıyla ilgili olarak yakalanan 3 şüpheli, sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda E.F., T.B. ve F.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesine sevk edildi. Şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu\'da Yakalanan 3 Şüpheli Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
29.12.2023 - 18:45,
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Ordu'da 'nitelikli yağma' suçu işledikleri gerekçesiyle yakalanan 3 şahıs, sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Aralık 2023 tarihinde Ünye ilçesinde meydana gelen 'nitelikli yağma suçu' olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu E.F. (43), T.B. (40) ve F.Y. (37) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin adından Ünye Adliyesine sevk edildi.

Şahıslar buradaki sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ORDU

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Ünye, Ordu, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Yakalanan 3 Şüpheli Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da Yakalanan 3 Şüpheli Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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