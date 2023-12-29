Ordu\'da Yakalanan 3 Şüpheli Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Ordu'da 'nitelikli yağma' suçu işledikleri gerekçesiyle yakalanan 3 şahıs, sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Aralık 2023 tarihinde Ünye ilçesinde meydana gelen 'nitelikli yağma suçu' olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu E.F. (43), T.B. (40) ve F.Y. (37) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin adından Ünye Adliyesine sevk edildi.

Şahıslar buradaki sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ORDU