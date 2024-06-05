Ordu\'nun Fatsa ilçesinde motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2 kişinin motosiklet çaldığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Haziran'da ilçenin Dumlupınar Mahallesi'nde gece saatlerinde gerçekleşti. Kimliği belirsiz iki kişinin Sevgi Caddesi üzerinde bir işletmenin önünde park halindeki motosikleti çaldığı görüntüler, çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde yaşları küçük olduğu tahmin edilen iki kişi önce motosikletin kilidini açtığı, ardından Emrullah Hasder'e ait 52 AEH 335 plakalı aracı ittirerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Öte yandan ilçede Bahtiyar Kuru'ya ait 52 DMZ 163 plakalı motosikletin de aynı saatlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındığı öğrenildi.

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olaylarla ilgili inceleme başlattı. - ORDU