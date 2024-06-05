Ordu'nun Fatsa ilçesinde motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ordu'nun Fatsa ilçesinde motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Ordu\'nun Fatsa ilçesinde motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, kimliği belirsiz iki kişi tarafından bir işletmenin önünde park halindeki motosikletler çalındı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, yaşları küçük olduğu tahmin edilen kişilerin motosikletleri çalarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaylarla ilgili inceleme başlattı.

05.06.2024 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2 kişinin motosiklet çaldığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Haziran'da ilçenin Dumlupınar Mahallesi'nde gece saatlerinde gerçekleşti. Kimliği belirsiz iki kişinin Sevgi Caddesi üzerinde bir işletmenin önünde park halindeki motosikleti çaldığı görüntüler, çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde yaşları küçük olduğu tahmin edilen iki kişi önce motosikletin kilidini açtığı, ardından Emrullah Hasder'e ait 52 AEH 335 plakalı aracı ittirerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Öte yandan ilçede Bahtiyar Kuru'ya ait 52 DMZ 163 plakalı motosikletin de aynı saatlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındığı öğrenildi.

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olaylarla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Motosiklet, İnceleme, Fatsa, Ordu, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ordu'nun Fatsa ilçesinde motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay! Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış
14:44 Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga Ahmet Türk’ün sözleri sonrası ortalık karıştı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
13:47 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası
12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
14:59 Dünya’ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu Dünya'ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu
14:47 Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho’ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek
14:04 İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
13:52 TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay: Gelir adaleti bozuldu, vergi düzenlemesi yapılmalı TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay: Gelir adaleti bozuldu, vergi düzenlemesi yapılmalı
13:51 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a zeytin dalı: Onursal başkan olsun Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a zeytin dalı: Onursal başkan olsun
13:44 Bakan Mehmet Şimşek: Yıllık cari açık 26 milyar dolar düştü Bakan Mehmet Şimşek: Yıllık cari açık 26 milyar dolar düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 15:35:28. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'nun Fatsa ilçesinde motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement