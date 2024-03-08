Ordu merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 15 adliyeye sevk, 4 tutuklama

Ankara'da Uyuşturucu Operasyonunda Silah ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen NARKOGÜÇ operasyonunda, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu madde getiren 2 şahıs yakalandı. Araç ve şahısların ikamet ettikleri adreste yapılan aramalarda, 19 bin 920 adet Ecstacy, 701 gram kokain, 28 gram esrar, 22 adet captagon hap, 71 adet sentetik ecza hap, 4 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 142 adet fişek ve 51 bin 499 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edilecek.