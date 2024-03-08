Ordu merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 15 adliyeye sevk, 4 tutuklama - Son Dakika
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Ordu merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 15 adliyeye sevk, 4 tutuklama

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Ordu il Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar sonucunda uyuşturucu madde, sentetik ecza, ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi.

08.03.2024 13:54
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Ordu merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 15 adliyeye sevk, 4 tutuklama

ORDU - Ordu il Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 4 ili kapsayan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonda kapsamında 4 şüpheli daha tutuklanmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında, 5 aylık fiziki ve teknik takip sonucu Ünye ilçesi ile birlikte Samsun, Balıkesir ve Uşak illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 23,75 gram esrar maddesi, 14,40 gram metamfetamin, 0,35 gram bonzai, 6 adet sentetik ecza, 8 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 9 adet tüfek fişeği ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 ilde gözaltına alınan F.Z., Ö.K., H.G., U.G., Y.A., O.Ç., İ.Ö., O.Y., H.Ç., O.B., A.B., F.A., H.E., S.A. ve A.G. isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Ünye ilçesinde adliyeye sevk edildi.

Öte yandan aynı dosya kapsamında, operasyon süreci boyunca gözaltına alınan İ.T., H.Ç., A.Z. ve Z.B. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 15 adliyeye sevk, 4 tutuklama - Son Dakika

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