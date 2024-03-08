Ordu merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 15 adliyeye sevk, 4 tutuklama
ORDU - Ordu il Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 4 ili kapsayan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonda kapsamında 4 şüpheli daha tutuklanmıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında, 5 aylık fiziki ve teknik takip sonucu Ünye ilçesi ile birlikte Samsun, Balıkesir ve Uşak illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 23,75 gram esrar maddesi, 14,40 gram metamfetamin, 0,35 gram bonzai, 6 adet sentetik ecza, 8 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 9 adet tüfek fişeği ele geçirildi.
Operasyonlarda 4 ilde gözaltına alınan F.Z., Ö.K., H.G., U.G., Y.A., O.Ç., İ.Ö., O.Y., H.Ç., O.B., A.B., F.A., H.E., S.A. ve A.G. isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Ünye ilçesinde adliyeye sevk edildi.
Öte yandan aynı dosya kapsamında, operasyon süreci boyunca gözaltına alınan İ.T., H.Ç., A.Z. ve Z.B. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.
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