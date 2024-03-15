Ordu'nun Kumru ilçesinde ahşap evde yangın çıktı - Son Dakika
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Ordu'nun Kumru ilçesinde ahşap evde yangın çıktı

Ordu\'nun Kumru ilçesinde ahşap evde yangın çıktı

Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'nde bulunan bir ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

15.03.2024 10:04  Güncelleme: 10:05
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Ordu'nun Kumru ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Şenyurt Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaz aylarında kullanılan bir evde yangın çıktı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangın sonucu ev kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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