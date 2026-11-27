Ordu Ulubey'de 72 yaşındaki adamın cansız bedeni evinin balkonunda bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Ulubey ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de 72 yaşındaki adamın cansız bedeni evinin balkonunda bulundu. Elektrik faturası yazmak için eve gelen ekiplerin fark ettiği adamın öldüğü sağlık ekiplerince belirlendi; cenazesi otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Ordu'nun Ulubey ilçesinde 72 yaşındaki adam, evinin balkonunda ölü bulundu.
Olay, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Elektrik faturası yazmak için eve gelen ekipler, Nihat Atinkaya'yı (72) balkonunda hareketsiz yatar halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Atinkaya'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ordu Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?