Ordu\'ya şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerden biri olan Uzman Çavuş Kani Obi'nin(29) acı haberi Ordu'daki ailesine verildi.

6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 852 rakımlı tepede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama-tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen 12 asker şehit oldu. Şehit olan askerlerden Ordulu Uzman Çavuş Kani Obi'nin şehadet haberi, Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer ile askeri yetkililer tarafından Korgan ilçesi Çayırkent Mahallesi'nde yaşayan annesi Fatma Obi ile kardeşi Hasan Obi'ye iletildi.

Şehidin yakınları, acı haberin ardından gözyaşlarını tutamadı, eve ise Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberinin ardından yakınları ve komşuları da şehit evine geldi. Şehidin baba ocağının önünde sağlık ekibi bekletilmeye başlandı.

Bekar olan şehidin, Korgan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - ORDU