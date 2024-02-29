Adnan Oktar, Erzurum'dan Van'a getirilerek cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Adnan Oktar, Erzurum'dan Van'a getirilerek cezaevine gönderildi

Adnan Oktar, Erzurum\'dan Van\'a getirilerek cezaevine gönderildi

Adnan Oktar organize suç örgütü lideri, Erzurum'dan Van'a getirilerek Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Oktar, toplamda 8 bin 658 yıl hapse mahkum edildiği davada, dün akşam saatlerinde Erzurum'dan alınarak Van'a nakledildi. Gece saatlerinde Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilen Oktar'ın cezaevinde kadın avukatlarla görüşme yaptığı iddiaları gündeme gelmişti.

29.02.2024 13:03  Güncelleme: 13:08
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DNAN Oktar organize suç örgütü lideri Adnan Oktar, Erzurum'dan Van'a getirilerek Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında toplamda 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar, dün akşam saatlerimde 2 yıldır kaldığı Erzurum Dumlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan alınarak Van'a getirildi. Cezaevinde çok sayıda kadın avukat ile örgütsel faaliyet kapsamında görüşme yaptığı iddiaları ile gündeme gelen Oktar'ın gece saatlerinde Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adnan Oktar, Erzurum'dan Van'a getirilerek cezaevine gönderildi - Son Dakika

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