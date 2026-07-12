Orhangazi'de Kamyonet Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Orhangazi'de Kamyonet Yangını

Orhangazi\'de Kamyonet Yangını
12.07.2026 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki bir kamyonet yanarak küle döndü. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında kamyonet küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Orhangazi ilçesi İznik yolunda seyir halindeki kamyonet bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Orhangazi, 3. Sayfa, İtfaiye, Olaylar, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Orhangazi'de Kamyonet Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı Burun deliklerinden vücuda giriyor, dünya genelinde vaka artışı var 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı! Burun deliklerinden vücuda giriyor, dünya genelinde vaka artışı var
Eşinin yemeklerini beğenmeyen yandı Yargıtay’dan emsal karar Eşinin yemeklerini beğenmeyen yandı! Yargıtay'dan emsal karar
15 Temmuz’da ücretsiz raylı sistem hatları 15 Temmuz'da ücretsiz raylı sistem hatları
Türk bayrağını sökerek yere atan şahsın ifadesi ortaya çıktı Türk bayrağını sökerek yere atan şahsın ifadesi ortaya çıktı
Beykoz Belediyesi personelinden örnek davranış: Plajda bulduğu altın dolu keseyi sahibine teslim etti Beykoz Belediyesi personelinden örnek davranış: Plajda bulduğu altın dolu keseyi sahibine teslim etti
Yeni parti kuruluyor Özgür Özel: Genel başkanı ben olacağım Yeni parti kuruluyor! Özgür Özel: Genel başkanı ben olacağım

22:10
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı Tek tokatla nakavt oldu
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu
21:43
Bakan Bak’tan stadyum müjdesi: Yeni sezona yetişecek
Bakan Bak'tan stadyum müjdesi: Yeni sezona yetişecek
20:52
Bakan Gürlek’in eşine yönelik eylem hazırlığı iddiası İki kişi tutuklandı
Bakan Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığı iddiası! İki kişi tutuklandı
20:40
Savcılık dosyasına girdi Haluk Levent’ten milyonlarca liralık senet oyunu
Savcılık dosyasına girdi! Haluk Levent'ten milyonlarca liralık senet oyunu
19:49
Down sendromlu oğlunun vücudundaki izleri görünce soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı
Down sendromlu oğlunun vücudundaki izleri görünce soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı
18:29
Haluk Levent’ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun
Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 22:18:41. #.0.2#
SON DAKİKA: Orhangazi'de Kamyonet Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.