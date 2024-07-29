Orhangazi'de kaybolan şahıs akrabasının evinde bulundu - Son Dakika
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Orhangazi'de kaybolan şahıs akrabasının evinde bulundu

Orhangazi\'de kaybolan şahıs akrabasının evinde bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sabah sosyal medya hesabında boynuna ip geçirdiği fotoğrafla yakınlarından helallik isteyen ve daha sonra ortadan kaybolan şahıs, bir akrabasının evinde bulundu.

29.07.2024 23:10  Güncelleme: 23:16
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sabah sosyal medya hesabında boynuna ip geçirdiği fotoğrafla yakınlarından helallik isteyen ve daha sonra ortadan kaybolan şahıs, bir akrabasının evinde bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Orhangazi'de meydana gelmişti. Orhangazi Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan M.K. (41), sabah saatlerinde sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşmıştı. Boynuna ip geçirdiği fotoğrafla yakınlarından helallik isteyen M.K. için polis ve jandarma ekipleri seferber olmuştu. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.K., yakınları tarafından Üreğil Mahallesi'nde bir akrabasının evinde bulundu. M.K.'nın yakınları jandarma ekiplerine bilgi verirken, şahsın jandarmaya ifade vermeye gideceği kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Orhangazi'de kaybolan şahıs akrabasının evinde bulundu - Son Dakika

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