Orhangazi\'de Motosiklete Çarpan Araç Sürücüsü Yaralandı

Orhangazi- İznik yolunda meydana gelen trafik kazasında yol kenarında duran bir motosiklete hafif ticari araç çarptı. Kazada savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Orhangazi-İznik kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İznik istikametinden Orhangazi yönüne giden Yılmaz S. (29), idaresindeki 34 FFA 540 plakalı motosikletini yol kenarına çekti. Bu esnada aynı yönde gitmekte olan Mustafa S. (44) idaresindeki 16 ABJ 692 plakalı hafif ticari araç şeridinden çıkarak yol kenarındaki motosiklete çarptı.

Motosiklet sürücüsü savruldu

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü savruldu. Yaralanan sürücü Yılmaz S. için olay yerine ambulans çağrıldı. İlk müdahalesi burada yapılan sürücü ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif ticari aracın sürücüsü ise bir an daldığını ve aracın şeritten çıktığını belirtti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA