Orman Bölge Müdürlüğüne ait iş makinesi yangında kül oldu

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde orman ve arazi yollarında düzenleme çalışması yapan Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir iş makinesi alev alev yandı. Köylülerin tankerlerle ilk müdahalede bulunduğu yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Dutluca Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre H.G. (40) idaresindeki Orman Bölge Müdürlüğüne ait iş makinesi arazi yollarında çalıştığı esnada iş makinesi motor bölümünden alev aldı. Arazi yolu üzerinde bir anda alevler arasında kalan iş makinesine ilk müdahale ise tankerlerle yapıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletmeye bağlı arazözler sevk edildi. iş makinesi ve zeytinlik alana da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. İş makinesi hurdaya dönerken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA