Orman İşçisi Tomruk Altında Kaldı

Bartın'ın Ulus ilçesinde ormanda çalışan işçi, tomrukların altında kalarak ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ulus ilçesine bağlı Üçsaray köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çalışan orman işçisi Mustafa Özsoy, traktörle tomruk taşındığı esnada tomruğun altında kaldı. Traktöre bağlı zincirin kopması sonucu düşen tomruğun altında kalan Özsoy ağır yaralandı. Yaralanan orman işçisi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenilen Özsoy'un hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BARTIN
