Orman İşçisi Tomruk Altında Kaldı
Orman İşçisi Tomruk Altında Kaldı

11.05.2026 21:04
Bartın'ın Ulus ilçesinde orman işçisi Mustafa Özsoy, tomrukların altında kalarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ulus ilçesine bağlı Üçsaray köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çalışan orman işçisi Mustafa Özsoy, traktörle tomruk taşındığı esnada tomruğun altında kaldı. Traktöre bağlı zincirin kopması sonucu düşen tomruğun altında kalan Özsoy ağır yaralandı. Yaralanan orman işçisi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenilen Özsoy'un hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BARTIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İş Kazası, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

