Orman Yangını Kontrol Altına Alındı, Başkan Özel Uyarıyor

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Altıntaş Mahallesi Sırça Mevkii'nde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını ancak kurak geçen kış ayları ve yağışsız hava nedeniyle yangın riskinin arttığını belirtti.

Başkan Özel, vatandaşları dikkatli olmaya davet ederek, "Bölgemizde yağışların yetersiz olması sebebiyle ormanlarımız ve tarım arazilerimiz büyük risk altında. Yangınların önüne geçmek için herkesin duyarlı olması gerekiyor. Ateş yakmaktan kaçınalım, sigara izmaritlerini gelişigüzel atmayalım ve herhangi bir duman gördüğümüzde yetkililere haber verelim" dedi.

Özel, yangına müdahale eden orman ekiplerine, büyükşehir itfaiye ekiplerine ve söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, yangın sezonuna girerken tedbirlerin artırılması ve dikkatli olunması gerektiğini belirtti. - AYDIN