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Orman yangınında 12 yaşındaki Eymen'den alkışlanacak hareket

Ağaçlar ve büyüklerinin mezarları zarar görmesin diye kuzenlrini yanına alıp bidonlarla söndürmeye çalıştı

Havan ve karadan yoğun mücadeleyle söndürülen yangına, çocukların ağaç ve mezar hassasiyeti damga vurdu

ANTALYA - Antalya'da çıkan orman yangını havadan ve karadan yoğun müdahale ile yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Rüzgar ile birlikte birden yayılan yangında mahallede ki küçük çocuklar köy mezarlığına da sıçrayan alevleri söndürmek için büyük bir mücadele verdi, "Burada büyüklerimiz yatıyor. Elimizden geldiğince zarar görmemesi için ekiplere yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi

Antalya'nın Serik İlçesi Hacıosmanlar Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş bir alanı etkisi altına aldı. Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 helikopter, 3 uçak, 34 arazöz,4 dozer, 3 eskavator ve çok sayıda yangın işçisinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de müdahale etti. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 hektarlık orman alanı zarar gördü.

"Bir anda büyüdü"

Ramazan Şimşek isimli vatandaş, yangının ilk olarak kendi evinin ön tarafında bulunan eski mezarlıktan başladığını belirterek, "Evin alt kısmında oturuyordum. Bir ara eve çıktım, bir patlama sesi duydum. Yemek yiyip dışarı çıktığımda benim zeytinlikle eski mezarlığın yandığını gördüm. Sonra bir anda yolun karşısına sıçradı, bir anda yukarı doğru çıktı yangın devam etti gitti. Teller mi patladı ne oldu, jandarma bakıyor" dedi.

"Ağaçları kurtarmaya çalışıyoruz"

Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmasına mahallede bulunan küçük çocuklarda ellerinde taşıdıkları su bidonları ile yardımcı olmaya çalıştı. Köy mezarlığında yanan mezarlar ve ağaçlara bidonlara çeşmeden doldurdukları su ile müdahale eden çocuklar, 12 yaşında ki Ali Eymen Küçükdemir, "Yardım etmek için yangını söndürmeye çalışıyoruz. Burada büyüklerimiz yatıyor. Çok üzüldük, hemen geldik ekiplere yardımcı olabilmek için ufak ufak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yapabildiğimiz kadar ağaçları kurtarmaya çalışıyoruz" dedi.

"İtfaiyecilere yardım etmeye çalışıyoruz"

16 yaşında ki Levent Can Çömez ise "Amcalarımız, halalarımız teyzelerimizin mezarları var. Yukarda teyzemin, aşağı tarafta anneannemin evi var. Yakınlarımız var burada, yapabildiğimiz kadarıyla itfaiyecilere yardım etmeye çalışıyoruz. Hem ağaçlara hem de mezarlıklara zarar gelmesin diye yapabildiğimiz kadar yardım etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Öte yandan yangının elektrik tellerinin kopması sonucu çıktığının iddia edilmesi üzerine Jandarma ekipleri kopan tellerde inceleme yaptı.