Ortak Alan İhlali: Cezaya Dikkat! - Son Dakika
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Ortak Alan İhlali: Cezaya Dikkat!

Ortak Alan İhlali: Cezaya Dikkat!
15.06.2026 22:34
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Avukat Erkulu, apartman kapı önlerine bırakılan eşyaların ortak alan kullanımında sorun yaratabileceğini ve ceza uygulanabileceğini belirtti.

Apartmanlarda daire kapılarının önüne bırakılan ayakkabı, terlik ve ayakkabılıkların ortak alanların kullanımını ihlal edebileceğini belirten Avukat Mustafa Erkulu, bu duruma para cezası verilebileceğini, hatta konunun yargıya kadar taşınabileceğini söyledi.

Kayseri Barosu avukatlarından Mustafa Erkulu, apartman koridorları ve yangın merdivenlerinin Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında ortak alan olarak kabul edildiğini ifade ederek, ortak alanların tüm kat malikleri tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kullanılması gerektiğini kaydetti. Kapı önlerine bırakılan ayakkabı, terlik veya ayakkabılıkların rahatsız edici boyuta ulaşması halinde ortak alana müdahale sayılabileceğini dile getiren Erkulu, "Kat malikleri, ortak alanlara yapılan müdahalenin sonlandırılması için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurabilir. Mahkeme, ortak alanlara yapılan müdahalenin engellenmesine karar verebilir" dedi.

"Para cezasına kadar gidebilir"

Bazı apartmanların yönetim planlarında ortak alanların kullanımına ilişkin özel hükümler bulunabileceğini belirten Erkulu, "Burası bir koridor, koridora koyulan ayakkabılar da ortak alandadır. Kat Mülkiyeti Kanunu 4. maddesinde de belirtilmiştir; ortak alan olduğu için de buna tabii yangın merdivenleri de dahil buralara yapılan müdahaleyi hakim engelleyebilir. Bu alanlara yapılan müdahaleleri diğer kat malikleri bir zarara uğradıklarını belirtip hakimin engellemesini isteyebilirler. Çok yaygın olmamakla birlikte yönetim planlarında bu istikamette bir hüküm olabilir. Yönetim planlarına eğer genel kurul kararıyla böyle bir hüküm eklenmişse para cezasına kadar ilerleyebilir. Bunun için yönetim planlarında bir hüküm olması gerekmektedir. İdari bir para cezası olabilir. Bunun dışında eğer yönetim planında bir hüküm varsa genel kurul kararıyla bir para cezası verilebilir, daha da ileri olarak ortak alana müdahale kasıtlı olarak devam edilirse savcılığa şikayet boyutu da olabilir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Ortak Alan İhlali: Cezaya Dikkat! - Son Dakika

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