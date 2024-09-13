Osmancık'ta İş Adamına Silahlı Saldırı

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İş adamı evinden çıkarken silahlı saldırıya uğradı

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde, sabah saatlerinde evinden çıkan iş adamı arabasına giderken silahlı saldırıya uğradı.

Olay, yeni Mahallede meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, evinden çıkan iş adamı G. A. ile sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, saldırgan darp ettiği iş adamı G. A.'yı bacağından vurdu. Tabanca ile 3 el ateş ettiği belirlenen saldırgan daha sonra park halindeki aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından vurulan G.A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla önce Osmancık Devlet Hastanesine ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı araştırma da eşgali belirlenen saldırganın yakalanması için çalışma başlatılırken, başlatılan soruşturmanın da devam ettiği bildirildi.