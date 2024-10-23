Osmangazi Belediyesi, terör saldırısı sebebiyle açılış ve etkinlikleri erteledi

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Osmangazi Belediyesi, Ankara'da TUSAŞ'a yönelik düzenlenen hain terör saldırı nedeniyle 23-24-25-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan açılış ve etkinlikleri ileri bir tarihe erteledi.

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı, bütün yurtta olduğu gibi Osmangazi'de de büyük üzüntüyle karşılandı. Osmangazi Belediyesi, hain terör saldırısı nedeniyle 23-24-25-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan açılış ve etkinlikleri ileri bir tarihe erteledi. Yapılan ilk açıklamalara göre 4 şehit, 14 yaralının olduğu terör saldırısını kınayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Hain terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum" dedi. - BURSA