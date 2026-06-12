Osmangazi'de Silahlı Saldırı: Saldırgan Yakalandı - Son Dakika
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Osmangazi'de Silahlı Saldırı: Saldırgan Yakalandı

12.06.2026 22:24
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde husumet nedeniyle bir kişi silahla yaralandı, saldırgan 1 saatte yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aralarında husumet kişiyi sokak ortasında silahla yaralayan ve olayın ardından kaçan şahıs, polis ekiplerince yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yakalandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Fırat D., sokakta karşılaştığı Oğulcan D.'ye tabancayla ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Oğulcan D. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Oğulcan D., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli kısa sürede yakalandı

Olayın ardından kaçan şüpheli Fırat D.'nin yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, şüpheliyi yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Osmangazi'de Silahlı Saldırı: Saldırgan Yakalandı - Son Dakika

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