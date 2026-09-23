Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki tatbikatta mahsur kalan 3 personel kurtarıldı - Son Dakika
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Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki tatbikatta mahsur kalan 3 personel kurtarıldı

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Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi\'ndeki tatbikatta mahsur kalan 3 personel kurtarıldı
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Osmaniye Fakıuşağı Mahallesi'ndeki 112 Acil Çağrı Merkezi'nde senaryo gereği bodrum katta elektrik kaynaklı yangın çıktı. Alarmla tahliye edilen binada dumandan etkilenen 2 personel ile çatıya çıkan 1 personel, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Osmaniye'de 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği çıkan yangında bina tahliye edilirken, mahsur kalan 3 personel ekiplerce kurtarıldı.

Osmaniye Fakıuşağı Mahallesi'ndeki 112 Acil Çağrı Merkezi'nin bodrum katında, senaryo gereği elektrik kaynaklı yangın çıktı. Alarmın çalmasıyla personel tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri, bodrum katta dumandan etkilenen 2 personeli dışarı çıkardı. Çatıya çıkan bir personel ise itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Kurtarılan 3 personel sağlık ekiplerine teslim edildi.

"Amacımız muhtemel bir olayda ekiplerin ne kadar sürede müdahale ettiğini ve personelimizin nasıl reaksiyon gösterdiğini ölçmekti" diyen Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, "Tatbikat kapsamında bodrum katta elektrik işleriyle ilgilenen arkadaşlarımızın bulunduğu sırada, kablonun şase yapması sonucu yangın alarm sistemimiz devreye girdi. Alarmın ardından binayı tahliye ettik ve personel kontrolünde iki arkadaşımızın eksik olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerine haber verdik. Ekipler binanın içini ve çevresini kontrol etti. Bir arkadaşımız yarı baygın, diğer arkadaşımız ise baygın halde kurtarıldı. İkinci katta bulunan bir arkadaşımız da yangın tehlikesi nedeniyle çatıya çıkmıştı. Kendisi itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı. Şükürler olsun herhangi bir can kaybımız olmadı. Tatbikatı personelimize haber vermeden gerçekleştirdik. Güzel ve başarılı bir tatbikat oldu" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki tatbikatta mahsur kalan 3 personel kurtarıldı - Son Dakika
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