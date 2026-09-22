Osmaniye Bahçe'de 50 metrelik uçuruma yuvarlanan araçta 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Osmaniye Bahçe'de 50 metrelik uçuruma yuvarlanan araçta 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Osmaniye Bahçe\'de 50 metrelik uçuruma yuvarlanan araçta 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Bekdemir köyünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araçta sıkışan 64 yaşındaki Gaffar Beğit yaşamını yitirdi, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarılan 1 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 64 yaşındaki Gaffar Beğit hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçe ilçesinin Bekdemir köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası 80 EJ 309 olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan 64 yaşındaki Gaffar Beğit'in hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı olan 1 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Osmaniye Bahçe'de 50 metrelik uçuruma yuvarlanan araçta 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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